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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Али Аднан
№53
Защитник
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Команда
Гражданство
Ирак
Дата рождения
19 дек. 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
30.01.2019
30 янв. 2019
ср
22:45
Аталанта
3 : 0
Ювентус
30.01.2019
30 янв. 2019
ср
22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Аталанта
3
Ювентус
0
был в запасе