Карлос Кастро
№16
Нападающий
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Команда
Спортинг
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 июня 1995 (25) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
Осасуна
2 : 0
Леванте
81'
81'
81'
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
81'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 18:00
Эспаньол
2 : 4
Осасуна
46'
80'
46'
80'
46'
80'
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 18:00
46'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2
Осасуна
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 21:00
Мальорка
2 : 2
Осасуна
77'
77'
77'
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 21:00
77'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
2
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 23:00
Осасуна
3 : 1
Валенсия
48'
48'
48'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 23:00
48'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
3
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур