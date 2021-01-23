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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мигель Анхель Герреро
№19
Нападающий
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Испания
Дата рождения
12 июля 1990 (30) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
Суонси
5 : 1
Ноттингем Форест
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Суонси
5
Ноттингем Форест
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
15:00
Ноттингем Форест
1 : 0
Кардифф
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 66'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ноттингем Форест
1
Кардифф
0
минуты: 1' - 66' / Англия. Кубок, 1/32 финала