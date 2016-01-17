Альберто Гуитиан
№6
Полузащитник
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Команда
Сарагоса
Гражданство
Испания
Дата рождения
29 июля 1990 (30) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 18:00
Реал
5 : 1
Спортинг
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал
5
Спортинг
1
был в запасе
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 20:30
Эйбар
2 : 0
Спортинг
39'
39'
39'
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эйбар
2
Спортинг
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 20:15
Спортинг
3 : 1
Лас-Пальмас
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 20:15
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Спортинг
3
Лас-Пальмас
1
был в запасе
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 13:00
Спортинг
1 : 2
Бетис
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Спортинг
1
Бетис
2
был в запасе