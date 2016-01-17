Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Хердур Магнуссон
Александр Головин
Россия
Словакия
Германия
Нидерланды
Косово
Сербия
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Спартак
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Альберто Гуитиан
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сарагоса
Гражданство
Испания
Дата рождения
29 июля 1990 (30) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
18:00
Реал
5 : 1
Спортинг
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал
5
Спортинг
1
был в запасе
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
20:30
Эйбар
2 : 0
Спортинг
39'
39'
39'
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эйбар
2
Спортинг
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
20:15
Спортинг
3 : 1
Лас-Пальмас
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
20:15
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Спортинг
3
Лас-Пальмас
1
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
13:00
Спортинг
1 : 2
Бетис
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Спортинг
1
Бетис
2
был в запасе