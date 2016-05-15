Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Хердур Магнуссон
Александр Головин
Россия
Словакия
Германия
Нидерланды
Косово
Сербия
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Спартак
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хулио Родригес
№29
Защитник
Подписаться
Команда
Барнсли
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 дек. 1995 (25) лет
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
15.05.2016
15 мая 2016
вс
20:30
Спортинг
2 : 0
Вильярреал
8'
8'
8'
15.05.2016
15 мая 2016
вс
20:30
8'
минуты: 1' - 81'
Испания. Примера, 38 тур
Спортинг
2
Вильярреал
0
минуты: 1' - 81' / Испания. Примера, 38 тур
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
13:00
Спортинг
1 : 2
Бетис
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 76'
Испания. Примера, 6 тур
Спортинг
1
Бетис
2
минуты: 1' - 76' / Испания. Примера, 6 тур
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
19:30
Реал Сосьедад
0 : 0
Спортинг
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
0
Спортинг
0
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:30
Спортинг
0 : 0
Реал
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Спортинг
0
Реал
0
был в запасе