Хулио Родригес
№29
Защитник
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Команда
Барнсли
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 дек. 1995 (25) лет
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 20:30
Спортинг
2 : 0
Вильярреал
8'
8'
8'
15.05.2016 15 мая 2016 вс 20:30
8'
минуты: 1' - 81'
Испания. Примера, 38 тур
Спортинг
2
Вильярреал
0
минуты: 1' - 81' / Испания. Примера, 38 тур
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 13:00
Спортинг
1 : 2
Бетис
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 13:00
минуты: 1' - 76'
Испания. Примера, 6 тур
Спортинг
1
Бетис
2
минуты: 1' - 76' / Испания. Примера, 6 тур
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 19:30
Реал Сосьедад
0 : 0
Спортинг
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
0
Спортинг
0
был в запасе
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:30
Спортинг
0 : 0
Реал
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Спортинг
0
Реал
0
был в запасе