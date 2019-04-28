Михаил Кизеев
№93
Вратарь
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 марта 1997 (24) года
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:30
Зенит
4 : 2
Крылья Советов
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
4
Крылья Советов
2
был в запасе