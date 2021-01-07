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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мамаду Силла
№22
Нападающий
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Команда
Гент
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 марта 1994 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
лига европы квалификация
испания. примера
Сезон:
2020/2021
07.01.2021
07 янв. 2021
чт
23:00
Жирона
2 : 1
Луго
07.01.2021
07 янв. 2021
чт
23:00
минуты: 105' - 90'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Жирона
2
Луго
1
минуты: 105' - 90' / Испания. Кубок, 1/32 финала