Мамаду Силла
№22
Нападающий
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Команда
Гент
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 марта 1994 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.01.2021 07 янв. 2021 чт 23:00
Жирона
2 : 1
Луго
07.01.2021 07 янв. 2021 чт 23:00
минуты: 105' - 90'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Жирона
2
Луго
1
минуты: 105' - 90' / Испания. Кубок, 1/32 финала