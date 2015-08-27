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Евро-2020
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Олимпиада
Милан Ристовски
№23
Полузащитник
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Команда
Работнички
Гражданство
Македония
Дата рождения
8 апр. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2015/2016
27.08.2015
27 авг. 2015
чт
19:00
Рубин
1 : 0
Работнички
27.08.2015
27 авг. 2015
чт
19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Рубин
1
Работнички
0
был в запасе
20.08.2015
20 авг. 2015
чт
21:00
Работнички
1 : 1
Рубин
20.08.2015
20 авг. 2015
чт
21:00
минуты: 69' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Работнички
1
Рубин
1
минуты: 69' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд