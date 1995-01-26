Себастьян Эррера
№6
Защитник
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Команда
Работнички
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
23 янв. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2015 27 авг. 2015 чт 19:00
Рубин
1 : 0
Работнички
27.08.2015 27 авг. 2015 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Рубин
1
Работнички
0
был в запасе
20.08.2015 20 авг. 2015 чт 21:00
Работнички
1 : 1
Рубин
20.08.2015 20 авг. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Работнички
1
Рубин
1
был в запасе