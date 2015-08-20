Слободан Бочевски
№5
Защитник
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Команда
Работнички
Гражданство
Македония
Дата рождения
5 нояб. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.08.2015 20 авг. 2015 чт 21:00
Работнички
1 : 1
Рубин
20.08.2015 20 авг. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Работнички
1
Рубин
1
был в запасе