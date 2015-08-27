Лукас Лингман
№14
Полузащитник
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Команда
ХИК
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
25 янв. 1988 (33) года
Рост
165
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2015 27 авг. 2015 чт 20:00
ХИК
0 : 0
Краснодар
27.08.2015 27 авг. 2015 чт 20:00
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
ХИК
0
Краснодар
0
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
20.08.2015 20 авг. 2015 чт 20:00
Краснодар
5 : 1
ХИК
20.08.2015 20 авг. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Краснодар
5
ХИК
1
был в запасе