Суад Сахити
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Работнички
Гражданство
Косово
Дата рождения
6 февр. 1995 (26) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2015 27 авг. 2015 чт 19:00
Рубин
1 : 0
Работнички
27.08.2015 27 авг. 2015 чт 19:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Рубин
1
Работнички
0
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд