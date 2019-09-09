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Олимпиада
Кирче Маркоски
№15
Полузащитник
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Команда
Работнички
Гражданство
Македония
Дата рождения
20 февр. 1995 (26) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2019
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
Латвия
0 : 2
Северная Македония
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Латвия
0
Северная Македония
2
был в запасе
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
Израиль
1 : 1
Северная Македония
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Израиль
1
Северная Македония
1
был в запасе
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Северная Македония
1 : 4
Австрия
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Северная Македония
1
Австрия
4
был в запасе
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Северная Македония
3 : 1
Латвия
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
минуты: 84' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Северная Македония
3
Латвия
1
минуты: 84' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур