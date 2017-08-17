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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Милован Петрович
№17
Полузащитник
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Команда
Работнички
Гражданство
Македония
Дата рождения
23 янв. 1990 (31) год
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
2015/2016
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:45
Осиек
1 : 2
Аустрия
5'
5'
5'
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Осиек
1
Аустрия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд