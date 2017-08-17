Милован Петрович
№17
Полузащитник
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Команда
Работнички
Гражданство
Македония
Дата рождения
23 янв. 1990 (31) год
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:45
Осиек
1 : 2
Аустрия
5'
5'
5'
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Осиек
1
Аустрия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд