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Евро-2020
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Олимпиада
Даниэль Божиновски
№1
Вратарь
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Команда
Работнички
Гражданство
Македония
Дата рождения
8 июля 1989 (31) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Северная Македония
1 : 1
Грузия
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Северная Македония
1
Грузия
1
был в запасе
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
Эстония
3 : 3
Северная Македония
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 3 тур
Эстония
3
Северная Македония
3
был в запасе