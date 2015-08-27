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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Гай Мусси
№91
Полузащитник
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Команда
ХИК
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 янв. 1985 (36) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2015/2016
27.08.2015
27 авг. 2015
чт
20:00
ХИК
0 : 0
Краснодар
27.08.2015
27 авг. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
ХИК
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
20.08.2015
20 авг. 2015
чт
20:00
Краснодар
5 : 1
ХИК
56'
56'
56'
20.08.2015
20 авг. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Краснодар
5
ХИК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд