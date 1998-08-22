Хавив Охайон
№55
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
17 авг. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
Маккаби
2 : 1
Сарпсборг 08
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Маккаби
2
Сарпсборг 08
1
был в запасе
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 20:05
Сарпсборг 08
3 : 1
Маккаби
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 20:05
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Сарпсборг 08
3
Маккаби
1
был в запасе
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:30
Маккаби
2 : 1
Пюник
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Маккаби
2
Пюник
1
был в запасе
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 19:00
Пюник
0 : 0
Маккаби
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Пюник
0
Маккаби
0
был в запасе
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 22:00
Раднички
2 : 2
Маккаби
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Раднички
2
Маккаби
2
был в запасе
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:00
Маккаби
2 : 0
Раднички
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Маккаби
2
Раднички
0
был в запасе
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
Маккаби
1 : 0
Ференцварош
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Маккаби
1
Ференцварош
0
был в запасе