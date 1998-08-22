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Евро-2020
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Олимпиада
Хавив Охайон
№55
Вратарь
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
17 авг. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2016/2017
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
Маккаби
2 : 1
Сарпсборг 08
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Маккаби
2
Сарпсборг 08
1
был в запасе
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
20:05
Сарпсборг 08
3 : 1
Маккаби
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
20:05
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Сарпсборг 08
3
Маккаби
1
был в запасе
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:30
Маккаби
2 : 1
Пюник
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Маккаби
2
Пюник
1
был в запасе
07.08.2018
07 авг. 2018
вт
19:00
Пюник
0 : 0
Маккаби
07.08.2018
07 авг. 2018
вт
19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Пюник
0
Маккаби
0
был в запасе
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
22:00
Раднички
2 : 2
Маккаби
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Раднички
2
Маккаби
2
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:00
Маккаби
2 : 0
Раднички
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Маккаби
2
Раднички
0
был в запасе
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
Маккаби
1 : 0
Ференцварош
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Маккаби
1
Ференцварош
0
был в запасе