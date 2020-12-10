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Олимпиада
Андреас Виндхейм
№32
Защитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
4 авг. 1995 (25) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига наций. лига в
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Спарта
0 : 1
Милан
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спарта
0
Милан
1
был в запасе
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
Лилль
2 : 1
Спарта
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лилль
2
Спарта
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
Спарта
4 : 1
Селтик
29'
29'
29'
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спарта
4
Селтик
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
Селтик
1 : 4
Спарта
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Селтик
1
Спарта
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
Милан
3 : 0
Спарта
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Милан
3
Спарта
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
Спарта
1 : 4
Лилль
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Спарта
1
Лилль
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур