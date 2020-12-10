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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Срджан Граховац
№14
Полузащитник
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Команда
Рапид
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
19 сент. 1992 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
2015/2016
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
Рапид
2 : 2
Мольде
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Рапид
2
Мольде
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
Арсенал
4 : 1
Рапид
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Арсенал
4
Рапид
1
был в запасе
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
Дандолк
1 : 3
Рапид
8'
8'
8'
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Дандолк
1
Рапид
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Рапид
4 : 3
Дандолк
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рапид
4
Дандолк
3
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
Мольде
1 : 0
Рапид
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Мольде
1
Рапид
0
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
Рапид
1 : 2
Арсенал
15'
15'
15'
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Рапид
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур