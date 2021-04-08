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Теннис
Олимпиада
Петер Олаинка
№9
Нападающий
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Команда
Славия
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
16 нояб. 1995 (25) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
Арсенал
-:-
Славия
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Арсенал
-
Славия
-
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
Рейнджерс
0 : 2
Славия
14', 15'
14', 15'
14', 15'
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
14', 15'
минуты: 1' - 58'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
0
Славия
2
минуты: 1' - 58' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
Славия
1 : 1
Рейнджерс
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Славия
1
Рейнджерс
1
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
Лестер Сити
0 : 2
Славия
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лестер Сити
0
Славия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
Славия
0 : 0
Лестер Сити
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Славия
0
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала