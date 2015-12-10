Беким Дема
№6
Полузащитник
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Команда
Скендербеу
Гражданство
Албания
Дата рождения
30 марта 1993 (28) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Скендербеу
0 : 3
Локомотив
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Скендербеу
0
Локомотив
3
был в запасе
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Бешикташ
2 : 0
Скендербеу
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бешикташ
2
Скендербеу
0
был в запасе