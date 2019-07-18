Герхард Проньи
№7
Полузащитник
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Команда
Скендербеу
Гражданство
Албания
Дата рождения
6 нояб. 1986 (34) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 18:00
Теута
1 : 0
Вентспилс
18.07.2019 18 июля 2019 чт 18:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Теута
1
Вентспилс
0
был в запасе
11.07.2019 11 июля 2019 чт 17:45
Вентспилс
3 : 0
Теута
33'
33'
33'
11.07.2019 11 июля 2019 чт 17:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Вентспилс
3
Теута
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд