Лиридон Латифи
№27
Полузащитник
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Команда
Скендербеу
Гражданство
Албания
Дата рождения
6 февр. 1994 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
АИК
1 : 1
Шериф
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АИК
1
Шериф
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
Шериф
1 : 2
АИК
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Шериф
1
АИК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
Шериф
1 : 1
Партизани
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Шериф
1
Партизани
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:30
Партизани
0 : 1
Шериф
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Партизани
0
Шериф
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд