Бруно Лулай
№4
Защитник
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Команда
Скендербеу
Гражданство
Албания
Дата рождения
2 апр. 1995 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.08.2015 25 авг. 2015 вт 21:45
Динамо
4 : 1
Скендербеу
25.08.2015 25 авг. 2015 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Динамо
4
Скендербеу
1
был в запасе
19.08.2015 19 авг. 2015 ср 21:45
Скендербеу
1 : 2
Динамо
19.08.2015 19 авг. 2015 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Скендербеу
1
Динамо
2
был в запасе