Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Хердур Магнуссон
Александр Головин
Россия
Словакия
Германия
Нидерланды
Косово
США
Сербия
Мальта
Бельгия
Исландия
Белоруссия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Байрам Яшаника
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Скендербеу
Гражданство
Косово
Дата рождения
25 сент. 1990 (30) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
2015/2016
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
Янг Бойз
2 : 1
Скендербеу
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Янг Бойз
2
Скендербеу
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
Скендербеу
3 : 2
Динамо
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Скендербеу
3
Динамо
2
был в запасе
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
Партизан
2 : 0
Скендербеу
65'
65'
65'
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Партизан
2
Скендербеу
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Скендербеу
0 : 0
Партизан
60'
60'
60'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Скендербеу
0
Партизан
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
Скендербеу
1 : 1
Янг Бойз
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Скендербеу
1
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур