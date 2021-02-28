Иван Шапоньич
№12
Нападающий
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Команда
Кадис
Гражданство
Сербия
Дата рождения
2 авг. 1997 (23) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 18:15
Кадис
-:-
Бетис
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Кадис
-
Бетис
-
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
Барселона
1 : 1
Кадис
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
1
Кадис
1
был в запасе
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
Кадис
0 : 4
Атлетик
90'
90'
90'
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Кадис
0
Атлетик
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 16:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Кадис
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 16:00
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
4
Кадис
1
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 18:15
Кадис
2 : 4
Атлетико
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 18:15
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Кадис
2
Атлетико
4
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:30
Атлетико
2 : 0
Севилья
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2
Севилья
0
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 18:15
Алавес
1 : 2
Атлетико
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1
Атлетико
2
был в запасе
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
Атлетико
1 : 0
Хетафе
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
1
Хетафе
0
был в запасе
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 21:45
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 16:00
Атлетико
3 : 1
Эльче
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
3
Эльче
1
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
Реал
2 : 0
Атлетико
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2
Атлетико
0
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Атлетико
2 : 0
Вальядолид
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
2
Вальядолид
0
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 18:15
Валенсия
0 : 1
Атлетико
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
0
Атлетико
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 23:00
Атлетико
1 : 0
Барселона
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1
Барселона
0
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
Атлетико
4 : 0
Кадис
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
4
Кадис
0
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:30
Осасуна
1 : 3
Атлетико
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
1
Атлетико
3
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 22:00
Атлетико
2 : 0
Бетис
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2
Бетис
0
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 17:00
Сельта
0 : 2
Атлетико
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Сельта
0
Атлетико
2
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 17:00
Атлетико
6 : 1
Гранада
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Атлетико
6
Гранада
1
был в запасе