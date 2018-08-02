Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Хердур Магнуссон
Александр Головин
Россия
Словакия
Германия
Нидерланды
Косово
США
Сербия
Мальта
Бельгия
Исландия
Белоруссия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марко Радас
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Скендербеу
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
26 окт. 1983 (37) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
18:00
Лачи
0 : 2
Мольде
41'
41'
41'
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Лачи
0
Мольде
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:00
Мольде
3 : 0
Лачи
66'
66'
66'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Мольде
3
Лачи
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд