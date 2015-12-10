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Олимпиада
Эрион Ллапанжи
№12
Вратарь
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Команда
Скендербеу
Гражданство
Албания
Дата рождения
10 мая 1985 (35) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Скендербеу
0 : 3
Локомотив
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Скендербеу
0
Локомотив
3
был в запасе
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Бешикташ
2 : 0
Скендербеу
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бешикташ
2
Скендербеу
0
был в запасе
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
Скендербеу
3 : 0
Спортинг
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Скендербеу
3
Спортинг
0
был в запасе
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
Спортинг
5 : 1
Скендербеу
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спортинг
5
Скендербеу
1
был в запасе
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
Локомотив
2 : 0
Скендербеу
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Локомотив
2
Скендербеу
0
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Скендербеу
0 : 1
Бешикташ
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Скендербеу
0
Бешикташ
1
был в запасе