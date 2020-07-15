Деян Радонич
№9
Нападающий
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
23 июля 1990 (30) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.07.2020 15 июля 2020 ср 18:00
Крылья Советов
0 : 0
Краснодар
15.07.2020 15 июля 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 57'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 57' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
40'
40'
40'
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:30
минуты: 36' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
2
Крылья Советов
0
минуты: 36' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:30
Арсенал
2 : 4
Крылья Советов
69'
69'
69'
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:30
69'
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
2
Крылья Советов
4
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
04.07.2020 04 июля 2020 сб 18:30
Крылья Советов
0 : 0
Ростов
04.07.2020 04 июля 2020 сб 18:30
минуты: 1' - 54'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
0
Ростов
0
минуты: 1' - 54' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
30.06.2020 30 июня 2020 вт 18:00
Локомотив
1 : 1
Крылья Советов
14'
14'
14'
30.06.2020 30 июня 2020 вт 18:00
14'
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
26.06.2020 26 июня 2020 пт 20:30
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
26.06.2020 26 июня 2020 пт 20:30
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
2
Крылья Советов
1
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
16.03.2020 16 марта 2020 пн 19:30
Тамбов
3 : 0
Крылья Советов
46'
46'
46'
16.03.2020 16 марта 2020 пн 19:30
минуты: 1' - 55'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 55' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
08.03.2020 08 марта 2020 вс 14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
08.03.2020 08 марта 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:00
Крылья Советов
2 : 3
Урал
65'
65'
65'
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:00
65'
минуты: 55' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
2
Урал
3
минуты: 55' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Крылья Советов
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 19:00
ЦСКА
1 : 0
Крылья Советов
86'
86'
86'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 19:00
Спартак
2 : 0
Крылья Советов
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 19:00
минуты: 63' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Крылья Советов
0
минуты: 63' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 16:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 16:30
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Крылья Советов
0
Рубин
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
0
Зенит
2
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:00
Сочи
0 : 2
Крылья Советов
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Сочи
0
Крылья Советов
2
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:00
Крылья Советов
2 : 0
Тамбов
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:00
минуты: 67' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
2
Тамбов
0
минуты: 67' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:00
Ахмат
1 : 1
Крылья Советов
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
1
Крылья Советов
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 19:00
Краснодар
4 : 2
Крылья Советов
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 19:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Краснодар
4
Крылья Советов
2
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 20:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
0
Динамо
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Крылья Советов
1 : 2
Спартак
71'
71'
71'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
1
Спартак
2
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур