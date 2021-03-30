Борна Баришич
№31
Защитник
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
10 нояб. 1992 (28) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Хорватия
3 : 0
Мальта
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
минуты: 57' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Хорватия
3
Мальта
0
минуты: 57' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Хорватия
1 : 0
Кипр
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Хорватия
1
Кипр
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Словения
1 : 0
Хорватия
24'
24'
24'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 46'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Словения
1
Хорватия
0
минуты: 1' - 46' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур