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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Борна Баришич
№31
Защитник
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
10 нояб. 1992 (28) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига наций. лига а
лига европы квалификация
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Хорватия
3 : 0
Мальта
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
минуты: 57' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Хорватия
3
Мальта
0
минуты: 57' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
Хорватия
1 : 0
Кипр
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Хорватия
1
Кипр
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Словения
1 : 0
Хорватия
24'
24'
24'
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 46'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Словения
1
Хорватия
0
минуты: 1' - 46' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур