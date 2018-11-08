Фредрик Андерссон
№29
Вратарь
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
25 окт. 1988 (32) года
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 20:55
Мальме
1 : 1
Сарпсборг 08
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Мальме
1
Сарпсборг 08
1
был в запасе