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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Надир Чифци
№27
Нападающий
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Команда
Эскишехирспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
12 февр. 1992 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
01.11.2016
01 нояб. 2016
вт
22:45
Боруссия
1 : 1
Селтик
01.11.2016
01 нояб. 2016
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Боруссия
1
Селтик
1
был в запасе