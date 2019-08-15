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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дор Мича
№15
Полузащитник
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Команда
Анортосис
Гражданство
Израиль
Дата рождения
2 марта 1992 (29) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Судува
2 : 1
Маккаби
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Судува
2
Маккаби
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
20:30
Маккаби
1 : 2
Судува
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Маккаби
1
Судува
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд