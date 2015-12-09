Давид Зив
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
16 марта 1981 (40) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.12.2015 09 дек. 2015 ср 22:45
Динамо
1 : 0
Маккаби
09.12.2015 09 дек. 2015 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Маккаби
0
был в запасе