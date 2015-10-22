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Евро-2020
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Олимпиада
Филипп Хуспек
№18
Полузащитник
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Команда
Штурм
Гражданство
Австрия
Дата рождения
5 февр. 1991 (30) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Рапид
3 : 2
Виктория
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рапид
3
Виктория
2
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
Динамо
0 : 1
Рапид
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Динамо
0
Рапид
1
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Рапид
2 : 1
Вильярреал
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Рапид
2
Вильярреал
1
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур