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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Стефан Ауэр
№24
Защитник
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Команда
Рапид
Гражданство
Австрия
Дата рождения
11 янв. 1991 (30) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
Интер
4 : 0
Рапид
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Интер
4
Рапид
0
был в запасе
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
Рапид
0 : 1
Интер
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рапид
0
Интер
1
был в запасе