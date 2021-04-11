Пауль Нарди
№30
Вратарь
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Команда
Лорьян
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 мая 1994 (26) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Ланс
-:-
Лорьян
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
-
Лорьян
-
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Монпелье
1 : 1
Лорьян
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1
Лорьян
1
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Лорьян
2 : 1
Сент-Этьен
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 21:00
Ним
1 : 0
Лорьян
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ним
1
Лорьян
0
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2
Лорьян
1
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Лорьян
2 : 5
Монако
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2
Монако
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Ницца
2 : 2
Лорьян
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 19:00
Лорьян
0 : 3
Ренн
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0
Ренн
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
ПСЖ
2 : 0
Лорьян
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Лорьян
3 : 0
Ним
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
3
Ним
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Анжер
2 : 0
Лорьян
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Анжер
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Лорьян
0 : 1
Монпелье
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лорьян
0
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 23:00
Лилль
4 : 0
Лорьян
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
4
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Лорьян
0 : 2
Нант
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лорьян
0
Нант
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Дижон
0 : 0
Лорьян
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
0
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 18:00
Лорьян
0 : 1
Марсель
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 18:00
Реймс
1 : 3
Лорьян
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Реймс
1
Лорьян
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Метц
3 : 1
Лорьян
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
3
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 18:00
Лорьян
1 : 1
Лион
90'
90'
90'
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лорьян
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
Брест
3 : 2
Лорьян
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
3
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур