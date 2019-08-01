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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Никола Труйич
№77
Нападающий
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Команда
Ботошани
Гражданство
Сербия
Дата рождения
14 апр. 1992 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2016/2017
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:30
Дебрецен
1 : 4
Торино
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Дебрецен
1
Торино
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
Торино
3 : 0
Дебрецен
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Торино
3
Дебрецен
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
Кукеси
1 : 1
Дебрецен
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Кукеси
1
Дебрецен
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Дебрецен
3 : 0
Кукеси
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Дебрецен
3
Кукеси
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд