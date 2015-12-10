Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Хердур Магнуссон
Россия
Словакия
Германия
Нидерланды
Косово
Сербия
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Белоруссия
Спартак
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Матеуш Пятковски
№27
Нападающий
Подписаться
Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Польша
Дата рождения
22 нояб. 1984 (36) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
АПОЭЛ
1 : 3
Спарта
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АПОЭЛ
1
Спарта
3
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Шальке-04
1 : 0
АПОЭЛ
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Шальке-04
1
АПОЭЛ
0
был в запасе
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
Астерас
2 : 0
АПОЭЛ
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 45'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астерас
2
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 45' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
АПОЭЛ
2 : 1
Астерас
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АПОЭЛ
2
Астерас
1
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
Спарта
2 : 0
АПОЭЛ
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 67'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Спарта
2
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 67' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
АПОЭЛ
0 : 3
Шальке-04
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АПОЭЛ
0
Шальке-04
3
был в запасе