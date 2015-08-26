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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Христос Дьямас
№95
Полузащитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Кипр
Дата рождения
6 сент. 1995 (25) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
26.08.2015
26 авг. 2015
ср
21:45
АПОЭЛ
1 : 1
Астана
26.08.2015
26 авг. 2015
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
АПОЭЛ
1
Астана
1
был в запасе
18.08.2015
18 авг. 2015
вт
19:00
Астана
1 : 0
АПОЭЛ
18.08.2015
18 авг. 2015
вт
19:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Астана
1
АПОЭЛ
0
был в запасе