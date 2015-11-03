Игорь Пикалкин
№12
Полузащитник
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Команда
Астана
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
19 марта 1992 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.11.2015 03 нояб. 2015 вт 18:00
Астана
0 : 0
Атлетико
03.11.2015 03 нояб. 2015 вт 18:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Астана
0
Атлетико
0
был в запасе
21.10.2015 21 окт. 2015 ср 21:45
Атлетико
4 : 0
Астана
21.10.2015 21 окт. 2015 ср 21:45
минуты: 64' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Атлетико
4
Астана
0
минуты: 64' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
30.09.2015 30 сент. 2015 ср 19:00
Астана
2 : 2
Галатасарай
30.09.2015 30 сент. 2015 ср 19:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Астана
2
Галатасарай
2
был в запасе
15.09.2015 15 сент. 2015 вт 21:45
Бенфика
2 : 0
Астана
15.09.2015 15 сент. 2015 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
2
Астана
0
был в запасе