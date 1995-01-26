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Материалы
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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Неманья Максимович
№6
Полузащитник
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Команда
Хетафе
Гражданство
Сербия
Дата рождения
26 янв. 1995 (26) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
испания. примера
испания. кубок
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
Азербайджан
1 : 2
Сербия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
минуты: 1' - 64'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Азербайджан
1
Сербия
2
минуты: 1' - 64' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
Сербия
2 : 2
Португалия
57'
57'
57'
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
минуты: 46' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сербия
2
Португалия
2
минуты: 46' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур