Неманья Максимович
№6
Полузащитник
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Команда
Хетафе
Гражданство
Сербия
Дата рождения
26 янв. 1995 (26) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
Азербайджан
1 : 2
Сербия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
минуты: 1' - 64'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Азербайджан
1
Сербия
2
минуты: 1' - 64' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Сербия
2 : 2
Португалия
57'
57'
57'
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
минуты: 46' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сербия
2
Португалия
2
минуты: 46' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур