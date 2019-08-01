Марин Аничич
№5
Защитник
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Команда
Астана
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
17 авг. 1989 (31) год
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 17:00
Астана
4 : 1
Санта-Колома
90'
90'
90'
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Астана
4
Санта-Колома
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
23.07.2019 23 июля 2019 вт 21:00
Санта-Колома
0 : 0
Астана
23.07.2019 23 июля 2019 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Санта-Колома
0
Астана
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд