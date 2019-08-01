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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марин Аничич
№5
Защитник
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Команда
Астана
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
17 авг. 1989 (31) год
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:00
Астана
4 : 1
Санта-Колома
90'
90'
90'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Астана
4
Санта-Колома
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
23.07.2019
23 июля 2019
вт
21:00
Санта-Колома
0 : 0
Астана
23.07.2019
23 июля 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Санта-Колома
0
Астана
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд