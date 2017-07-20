Ян Климент
№39
Нападающий
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Команда
Штутгарт
Гражданство
Чехия
Дата рождения
1 сент. 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.07.2017 20 июля 2017 чт 19:00
ВПС Вааса
2 : 1
Брондбю
51'
51'
51'
20.07.2017 20 июля 2017 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ВПС Вааса
2
Брондбю
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд