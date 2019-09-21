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Евро-2020
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Олимпиада
Филип Хайзе
№16
Защитник
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Команда
Норвич Сити
Гражданство
Германия
Дата рождения
20 июня 1991 (29) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
Бернли
2 : 0
Норвич Сити
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Бернли
2
Норвич Сити
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
Норвич Сити
3 : 2
Манчестер Сити
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Норвич Сити
3
Манчестер Сити
2
был в запасе