Джонни Мэддисон
№41
Вратарь
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 сент. 1994 (26) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 2
Лестер Сити
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вест Хэм
1
Лестер Сити
2
был в запасе