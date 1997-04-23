Филипп Окс
№30
Нападающий
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 апр. 1997 (23) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
Хоффенхайм
1 : 1
Лудогорец
25'
25'
25'
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
25'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хоффенхайм
1
Лудогорец
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
Брага
3 : 1
Хоффенхайм
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Брага
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
Истанбул Башакшехир
1 : 1
Хоффенхайм
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Истанбул Башакшехир
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Хоффенхайм
3 : 1
Истанбул Башакшехир
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хоффенхайм
3
Истанбул Башакшехир
1
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
Лудогорец
2 : 1
Хоффенхайм
62'
62'
62'
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лудогорец
2
Хоффенхайм
1
был в запасе