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Евро-2020
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Филипп Окс
№30
Нападающий
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 апр. 1997 (23) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2017/2018
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
Хоффенхайм
1 : 1
Лудогорец
25'
25'
25'
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
25'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хоффенхайм
1
Лудогорец
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
Брага
3 : 1
Хоффенхайм
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Брага
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
Истанбул Башакшехир
1 : 1
Хоффенхайм
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Истанбул Башакшехир
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Хоффенхайм
3 : 1
Истанбул Башакшехир
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хоффенхайм
3
Истанбул Башакшехир
1
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
Лудогорец
2 : 1
Хоффенхайм
62'
62'
62'
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лудогорец
2
Хоффенхайм
1
был в запасе