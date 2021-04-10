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Филипп Чаунер
№33
Вратарь
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Германия
Дата рождения
3 нояб. 1985 (35) лет
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Вердер
-:-
РБ Лейпциг
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
-
РБ Лейпциг
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Бавария
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0
Бавария
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
Фрайбург
0 : 3
РБ Лейпциг
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
0
РБ Лейпциг
3
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Аугсбург
0 : 2
РБ Лейпциг
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
0
РБ Лейпциг
2
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Шальке-04
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
4
Шальке-04
0
был в запасе
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
Байер
1 : 1
РБ Лейпциг
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
1
РБ Лейпциг
1
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Майнц
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
РБ Лейпциг
3
Майнц
1
был в запасе