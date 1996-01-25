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Евро-2020
Легкая атлетика
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Волейбол
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Олимпиада
Улиссес Гарсия
№21
Защитник
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
11 янв. 1996 (25) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2020/2021
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
Янг Бойз
0 : 2
Аякс
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Янг Бойз
0
Аякс
2
был в запасе
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
Байер
0 : 2
Янг Бойз
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Байер
0
Янг Бойз
2
был в запасе
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
Янг Бойз
4 : 3
Байер
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
минуты: 57' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Янг Бойз
4
Байер
3
минуты: 57' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала