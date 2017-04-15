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Материалы
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Евро-2020
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Олимпиада
Флориан Кольс
№31
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
3 апр. 1995 (26) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2016/2017
2015/2016
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:30
Майнц
1 : 0
Герта
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Майнц
1
Герта
0
был в запасе
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:00
Боруссия
1 : 0
Герта
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия
1
Герта
0
был в запасе